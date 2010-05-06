Сім'ї загиблого у ДТП з кортежем Януковича пропонували 30 тисяч?

Представники Адміністрації Президента України пропонували сім`ї загиблого в ДТП з президентським кортежем таксиста 30 тисяч гривень.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на родичів загиблого.

Зокрема, видання зазначає, що вдова загиблого Олексія Чижикова Алевтина, повідомила, що вже одержала 10 тис. грн. під час похорону чоловіка.

«Окрім 10 тисяч, які передали під час похорону, більше я нічого не одержувала. З людьми Президента спілкувався дядько Олексія Микола, поки що нічого конкретного вони йому не сказали», - розповіла вона. За словами вдови, вона щойно повернулася до Києва з Цюрупинська, де поховали чоловіка, і займатиметься цим питанням. «Але судитися ні з ким не хочу», - додала вдова.

Дядько загиблого Микола каже, що йому пропонували допомогу, але він відмовився. «Я зайнявся компенсацією, оскільки в сім`ї на це немає сил, та і горді вони, не проситимуть у Президента допомоги. Люди з Адміністрації привезли пакет з 30 тисячами гривень. Я їм сказав, що гроші брати не уповноважений, але все-таки має бути допомога, відчутна для сім`ї, для маленького Кості. Попросив їх, щоб з квартирою допомогли (столична квартира Чижикових куплена в кредит - газета). Вони сказали, що домовлятимуться особисто з Алевтиною», - сказав родич загиблого.

Видання так само зазначає, що сім`я О.Чижикова чекає допомоги від Адміністрації Президента. «Чи винен у ДТП таксист, водій «швидкої», той, хто формував кортеж або даїшник, який регулював рух, ще з`ясовують правоохоронці. Про терміни закінчення розслідування поки що не кажуть», - пише газета.

Заступник Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН відмовилася коментувати ситуацію, зазначає «Сегодня».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня близько 11.00 на Харківській площі в Києві внаслідок зіткнення автомобіля “швидкої допомоги” з таксі ВАЗ-2110 одна людина загинула і двоє дістали тілесні ушкодження.

Загиблий і потерпілі знаходилися в таксі.

У ДАІ не підтвердили інформацію ряду ЗМІ про те, що автомобіль “швидкої допомоги” їхав у кортежі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який відбував з робочою поїздкою з аеропорту “Бориспіль” до Харкова.

У той же час журналіст "Української правди" з місця події повідомляв, що автомобіль "швидкої допомоги" з кортежу Президента В.ЯНУКОВИЧА, який потрапив у ДТП, числиться за клінікою Державного управління справами.

Пізніше, Г.ГЕРМАН повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ доручив провести належне розслідування ДТП за участю автомобіля Державного управління справами (ДУС), внаслідок якого загинула людина, і надати допомогу потерпілим.

За її словами, глава держави доручив генеральному прокурору України взяти під особистий контроль хід розслідування цієї ДТП.

«Президент висловлює співчуття у зв`язку з трагедією, що сталася внаслідок зіткнення автомобіля швидкої допомоги, що належить ДУС, і машини таксі, внаслідок чого загинула людина», - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що В.ЯНУКОВИЧ розпорядився надати потерпілим внаслідок ДТП необхідну допомогу.