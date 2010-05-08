Янукович похвастав, що розібрався зі всіма внутрішньополітичними питаннями

У Москві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ обговорили перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічі з української сторони також взяли участь міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

«У нас традиційно з вами склалися дуже добрі відносини у торговельно-економічній сфері і дружні стосунки між нашими народами», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він привітав туркменських ветеранів війни, а також висловив їм повагу і низький уклін.

У свою чергу, Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ наголосив на добрих відносинах в усіх галузях між двома державами. Водночас, він зауважив, що в останні роки саме у торговельно-економічних відносинах між Україною і Туркменістаном склалась тенденція до деяких упущень, які, на переконання Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА, на сучасному етапі необхідно надолужити.

Як відзначив у зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ, за час свого перебування на посаді глави держави він «встиг розібратися з усіма внутрішньополітичними питаннями».

Президент України також відзначив, що присутність на зустрічі деяких керівників українського уряду допоможе якнайшвидше й ефективніше вивести відносини між Україною і Туркменістаном у торговельно-економічній сфері на новий якісний рівень.