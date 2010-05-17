Соболєв: служаки з ГПУ поновили справу Тимошенко за вказівкою Януковича

Глава опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ переконаний, що кримінальну справу проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО поновлено за вказівкою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні під час інтернет-конференції.

"Я переконаний, що ця справа реанімована за прямою вказівкою ЯНУКОВИЧА тими служаками з Генеральної прокуратури, які почали брати участь в кастингу, або відборі претендентів на посаду генерального прокурора. Повноваження МЕДВЕДЬКА закінчуються за декілька місяців. Тому, без сумніву, замовність цієї справи очевидна, але очевидний і рівень як непорядних працівників прокуратури, так і самого ЯНУКОВИЧА і його оточення, й ті методи, якими вони розправляються з опозицією", - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО вручили копії постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного Суду України. Кримінальна справа була порушена у травні 2004 року і закрита в січні 2005 року.

14 травня лідер БЮТ заявила, що поновлена проти неї кримінальна справа за заявою її помічника Володимира БОРОВКА за фактом організації замаху на давання хабарів суддям Верховного Суду України в 2004 році була сфабрикована Службою безпеки України.

За її словами, Генеральна прокуратура "сама з соромом закрила цю справу", а в постанові про закриття було чітко написано про відсутність жодного складу злочину. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що справу було закрито до того, як вона очолила уряд.

Водночас, за її словами, Верховний Суд у 2004 році зобов’язав порушити кримінальну справу проти В.БОРОВКА.