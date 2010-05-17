Янукович з Медведєвим поговорили як гонщик з гонщиком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що завдяки реформам Україна досягне рівня Росії у подоланні наслідків кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на третьому засіданні Українсько-Російської Міждержавної комісії, що проходить у Києві під головуванням президентів двох держав.

Оцінюючи стан соціально-економічного розвитку держави, Президент України, звертаючись до Д.МЕДВЕДЄВА, зауважив: «Дмитре Анатолійовичу, ви нас випередили, так би мовити, на повороті…».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, за останні роки Російська Федерація досягла більше позитивних результатів у питаннях подолання наслідків фінансово-економічної кризи та підвищення соціальних стандартів.

Президент України наголосив, що з метою компенсації цього відставання вже у червні влада представить і почне реалізувати пакет реформ з модернізації та розвитку економіки.

«В якійсь ситуації ми активно тиснули на газ, а Україна перейшла на понижену швидкість та ще й оглядалася навколо», - відповів Д.МЕДВЕДЄВ на репліку В.ЯНУКОВИЧА щодо «випередження на повороті».

Президент Росії також підкреслив, що активне відновлення співпраці між країнами, зокрема й завдяки особистим стосункам між главами держав, дозволить досягнути позитивного «синергетичного ефекту».