У п`ятницю, 21 травня, о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Чим «великій» владі заважає «малий» бізнес і громадські організації?». На прес-конференції будуть підняті питання:

Чому планові перевірки контролюючих органів носять характер «нальотів»?

Кому служать контролюючі органи - державі або великому бізнесу?

Чи дійсно великий бізнес бачить в малому свого конкурента і знищує його?

Як зробити існування громадських організацій і малого бізнесу безпечним?

Учасники:

приватний підприємець Костянтин УЛІЦЬКИЙ;

президент Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр" Олександр ДАВИДЕНКО;

головний редактор дитячої газети "Допоможемо дітям”, голова Дніпропетровської обласної дитячої громадської організації «Допоможемо дітям», член Міжнародного об`єднання дітей-сиріт СНД Микола КОЖУШКО.

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