«Чим «великій» владі заважає «малий» бізнес і громадські організації?»
У п`ятницю, 21 травня, о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Чим «великій» владі заважає «малий» бізнес і громадські організації?». На прес-конференції будуть підняті питання:
Чому планові перевірки контролюючих органів носять характер «нальотів»?
Кому служать контролюючі органи - державі або великому бізнесу?
Чи дійсно великий бізнес бачить в малому свого конкурента і знищує його?
Як зробити існування громадських організацій і малого бізнесу безпечним?
Учасники:
приватний підприємець Костянтин УЛІЦЬКИЙ;
президент Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр" Олександр ДАВИДЕНКО;
головний редактор дитячої газети "Допоможемо дітям”, голова Дніпропетровської обласної дитячої громадської організації «Допоможемо дітям», член Міжнародного об`єднання дітей-сиріт СНД Микола КОЖУШКО.
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.