Тимошенко розказала, як би вона закручувала гайки

Лідер БЮТ, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнає, що у разі перемоги на президентських виборах «закручувала б гайки дуже жорстко, однак для проведення реальних реформ».

Про це вона заявила в інтерв`ю «Левому берегу» у відповідь на зауваження журналіста, що у разі перемоги на виборах, на думку багатьох, «ви б «закручували гайки» не менш завзято, ніж зараз ЯНУКОВИЧ».

«Так, закручувала б гайки дуже жорстко, однак для проведення реальних реформ. Жодного рішення, подібного тим, які ЯНУКОВИЧ зараз нав`язує Україні, я б не прийняла!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що «судячи з повідомленням російських ЗМІ, з висловів АЗАРОВА і ГРИЩЕНКА, тепер вони мають намір приватизувати великі держмонополії: НАК «Нафтогаз», «Енергоатом», весь авіапром, «Укргідроенерго», машинобудівні заводи. Приватизація задумана безкоштовна через створення спільних підприємств, без урахування національних інтересів, зате – я не сумніваюся – у пакетах акцій буде вмонтовано інтерес особисто ЯНУКОВИЧА і його оточення».

Ю.ТИМОШЕНКО обурена тим, що Україну «планують позбавити монопольного права торгувати електроенергією з Європою. При тому, що до створення спільної з ЄС енергосистеми нас відділяє один крок. Виконай ми його – одержали б право значний обсяг української електроенергії відправляти на експорт до ЄС і одержувати за це чималі гроші. Скажіть, чому «Газпром» нікому не віддає своє монопольне право торгувати газом, зокрема, в європейському регіоні? А чому ЯНУКОВИЧ так принижує країну?»

За словами лідера БЮТ, «в угодах, запланованих до підписання ЯНУКОВИЧЕМ з РФ, закладено повну здачу «Укргідроенерго» і «Енергоатому». Чому? В Україні відпускна ціна атомної і гідроелектроенергії – приблизно півтора центи за кіловат. В Європі – 17-18 центів. Тобто, більш ніж у 10 разів вище. Тому хочуть створити приватне спільне підприємство, для продажу нашої дешевої електроенергії до Європи. Ці компанії одержать на один кіловат десятиразовий прибуток! А громадяни стануть платити за електроенергію значно більше, бюджет недоотримає мільярдні прибутки, зате ЯНУКОВИЧ ними заволодіє на приватній основі».

«Про це не можна мовчати! Навіть якщо порушують кримінальні справи», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.