Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вважає, що парламентська опозиція обмежена в правах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це В.ЛИТВИН заявив, відповідаючи на запитання газети «Київський телеграф».

Голова Верховної Ради нагадав, що зараз 14 з 25 парламентських комітетів очолюють представники опозиції. Разом із тим В.ЛИТВИН зазначив, що опозиція із посиланням на статтю 81 Регламенту ВР, вимагає передачі їй ще ряду комітетів.

«Але при цьому її представники не хочуть брати до уваги очевидний факт: у цій статті йдеться про те, що комітети розподіляються між фракціями пропорційно їх чисельності при формуванні комітетів Верховної Ради, тобто тоді, коли вирішуються організаційні питання - обирається керівництво парламенту, визначається перелік парламентських структур, їх персональний склад і керівництво, - сказав він. - При цьому опозиція має право вибирати комітети у рамках своєї квоти, наприклад, дві-три структури, п`ять».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні, коли Верховна Рада працює, «не йдеться про те, щоб зупинити всю її діяльність і розпочати процес по новому».

«Я запропонував: є вакансія на комітет - сідайте і домовляйтеся. Фракція Партії регіонів готова передати опозиції комітет зі свободи слова. Але на заміну вони просять їх відмовитися від керівництва однією із парламентських структур. Ті не хочуть. Штучно нагнітають пристрасті», - зазначив він.

При цьому керівник парламенту наголосив, що до нього не надходило жодної заяви про складання повноважень від керівників парламентських комітетів, які представляють опозицію, незважаючи на заяви про наміри відмовитися від керівництва комітетами.

Окрім цього, нагадав В.ЛИТВИН, на пленарному тижні щосереди опозиція має право повністю формувати порядок денний, а по п`ятницях - ставити питання будь-якому члену уряду.