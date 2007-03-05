Подання Ющенка на Огризка та Короля до ВР ще не дійшло

До комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування поки не надходили документи від Президента щодо призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ та Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віктор ТИХОНОВ. «Є тільки усне повідомлення, а в письмовому вигляді документи поки не надходили», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він зазначив, що під час першого подання цих кандидатур представники комітету проводили зустрічі з В.ОГРИЗКОМ і В.КОРОЛЕМ. При цьому він нагадав, що Верховна Рада під час першого розгляду цього питання не дала своєї згоди на призначення цих осіб. «Думаю, що так буде і цього разу, якщо не буде політичних домовленостей», - сказав народний депутат.

В.ТИХОНОВ зазначив, що на сьогоднішній день «нема підстав, аби Верховна Рада змінювала своє рішення».