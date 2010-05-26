Льовочкін: пакет реформ Януковича буде випробуванням для коаліції

Голова адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що першим серйозним випробуванням для парламентської коаліції стане очікуване наступного тижня обговорення і ухвалення Верховною Радою пакету економічних реформ Президента ЯНУКОВИЧА. Про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ в адміністрації Президента.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, він не бачить особливих проблем у ситуації з протестами комуністів, які виступили проти навчань за участю НАТО в Криму (днями Верховна Рада схвалила відповідні законопроекти, що дозволяють такі навчання, при цьому фракції Партії Регіонів і Блоку Литвина проголосували "за", а комуністи виступили проти – УНІАН). Він порівняв це з відносинами в сім`ї. «Як буває у молодого подружжя? Вони можуть і сваритися», - пояснив він. Тому Україна Президента ЯНУКОВИЧА, говорить він, зберігаючи позаблоковий статус, співпрацюватиме з НАТО, відповідно, «навчання минуть, комуністи висловлять свою позицію, і ми рухатимемося далі».

А ось голосування саме за пакет економічних реформ, яке незабаром ініціює Президент ЯНУКОВИЧ у парламенті, буде, на думку С.Льовочкіна, «найскладнішим». За його словами, Президент вже практично закінчив роботу над законом про принципи зовнішньої і внутрішньої політики, над законопроектами про судову реформу й іншими проектами законів, які потребують «спільних голосувань».

У пакеті економічних реформ, каже він, загалом близько 25 пріоритетів, вони «рознесені по роках, розписані необхідні кошти». При цьому, вважає він, вельми дискусійними для партнерів Партії Регіонів у коаліції, зокрема, комуністів будуть питання щодо пенсійної реформи, тарифів на комунальні послуги, питання земельного ринку. «Реформами передбачено створення повноцінного, прозорого ринку землі, повноцінного реєстру земельних ділянок», заявив він. Усе це, прогнозує він, може викликати серйозні дискусії в коаліції.

У політичній сфері, передрікає він, зокрема, будуть «складнощі із законом про вибори до місцевих органів влади». Проте, висловив він прогноз, «реформи будуть реалізовані», а коаліція витримає це випробування.