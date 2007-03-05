Радник Президента: Україні потрібні дострокові вибори

Радник Президента України Павло ІГНАТЕНКО вважає дострокові парламентські вибори – організаційним і потрібним кроком для українського суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Кіровограді.

За словами П.ІГНАТЕНКА, позиція Президента полягає в тому, що безпосередньо зараз підстав для розпуску Верховної Ради України немає, але це не означає, що їх не буде.

„На мою думку, цей парламент зробив серйозні, невідворотні кроки. Одна політична сила, я говорю про СПУ, пішла на неорганічні кроки по відношенню до своїх виборців, інша – реформувала свої погляди. Як би люди не втомились, правильно було б, якби вони отримали шанс знову зробити вибір, уже переосмислений”, - зазначив П.ІГНАТЕНКО.

При цьому він зауважив, що повторні вибори повинні торкнутись лише Верховної Ради України.

П.ІГНАТЕНКО не виключив проведення соціального опитування думки населення у регіонах перед можливим прийняттям рішення про розпуск парламенту.