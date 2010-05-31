Литвин повезе депутатів «на Януковича» автобусами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує народним депутатам у четвер, 3 червня, працювати до 15.00 без перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради голів парламентських комітетів та лідерів фракцій. В.ЛИТВИН вніс цю пропозицію у зв’язку з тим, що цього дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує виголосити звернення до народу.

«Якби ми прийняли з вами рішення в четвер на ранковому засіданні, що Верховна Рада (працює) до 15-ї години без перерви. Після того, хто буде вважати для себе за необхідне взяти участь у цьому спеціальному заході, - будуть автобуси для того, щоб депутати Верховної Ради змогли організовано під’їхати до палацу «Україна» (де виступатиме Президент), - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН повідомив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ у четвер, 3 червня, виступить із зверненням до народу.

За даними спікера, виступ Президента відбудеться у Національному палаці «Україна» орієнтовно о 16.00. До палацу «Україна» будуть запрошені представники депутатського корпусу всіх рівнів, органів влади, політичних партій, громадських об’єднань, творчих спілок, представників промисловості, агропромислового комплексу, науки, культури.

«Також Президент України запрошує в повному складі Верховну Раду України», - зазначив В.ЛИТВИН.