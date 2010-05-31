Янукович зробив рокіровку: Гавриша на Хорошковського

18:31, 31 травня 2010
Політика
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У Вищій раді юстиції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Степана ГАВРИША від виконання обов`язків члена Вищої ради юстиції і призначив голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО членом ВРЮ.

Про це, відповідно, йдеться у розпорядженні та указі В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, тексти яких розміщені на сайті глави держави.

 

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