Янукович спеціально кинув Горбаля в «умови, наближені до бойових»?
Експерт про питання честі для губернатора
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що новоназначений голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ має зробити все можливе для збереження Євро-2012 для Львова, і це завдання стане для губернатора політичною і персональною зоною відповідальності.
Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо кадрової політики Адміністрації Президента в регіонах.
«Для ГОРБАЛЯ зберегти Євро-2012 для Львова стане питанням честі», - підкреслив експерт, оскільки, на його думку, це може стати першим і дуже серйозним успіхом для Львівського губернатора, якому доводиться працювати в «умовах, наближених до бойових».
А.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що питання Євро-2012 для команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стає «мало не ідеологічним, таким, що підміняє національну ідею», і в разі ефективної його реалізації можна буде говорити про реальне об`єднання Сходу і Заходу України.
«Що стосується Львова, то ситуація тут дуже критична. Не секрет, що сьогодні в професійних колах активно обговорюється можливість позбавлення Львова статусу міста-господаря Євро. І в цьому випадку лише активність влади та бізнесу може принести очікувані позитивні результати», - зазначив експерт.
На його думку, кадрова політика Президента на місцях зводиться не до пошуку компромісу з регіональними елітами, а до формування альтернативної вертикалі впливу.
«В цілому призначення губернаторами яскравих партійних політиків, які не мають відношення до місцевих еліт, вже набуває характеру цілеспрямованої стратегії. Судячи з усього, в Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА вирішили не загравати з регіональними елітами, роблячи вибір між групами впливу, а формувати абсолютно альтернативну вертикаль впливу», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.