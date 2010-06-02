Янукович спеціально кинув Горбаля в «умови, наближені до бойових»?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що новоназначений голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ має зробити все можливе для збереження Євро-2012 для Львова, і це завдання стане для губернатора політичною і персональною зоною відповідальності.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо кадрової політики Адміністрації Президента в регіонах.

«Для ГОРБАЛЯ зберегти Євро-2012 для Львова стане питанням честі», - підкреслив експерт, оскільки, на його думку, це може стати першим і дуже серйозним успіхом для Львівського губернатора, якому доводиться працювати в «умовах, наближених до бойових».

А.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що питання Євро-2012 для команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стає «мало не ідеологічним, таким, що підміняє національну ідею», і в разі ефективної його реалізації можна буде говорити про реальне об`єднання Сходу і Заходу України.

«Що стосується Львова, то ситуація тут дуже критична. Не секрет, що сьогодні в професійних колах активно обговорюється можливість позбавлення Львова статусу міста-господаря Євро. І в цьому випадку лише активність влади та бізнесу може принести очікувані позитивні результати», - зазначив експерт.

На його думку, кадрова політика Президента на місцях зводиться не до пошуку компромісу з регіональними елітами, а до формування альтернативної вертикалі впливу.

«В цілому призначення губернаторами яскравих партійних політиків, які не мають відношення до місцевих еліт, вже набуває характеру цілеспрямованої стратегії. Судячи з усього, в Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА вирішили не загравати з регіональними елітами, роблячи вибір між групами впливу, а формувати абсолютно альтернативну вертикаль впливу», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.