Янукович вже передумав сьогодні везти журналістів у «Межигір’я»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував своє сьогоднішнє запрошення журналістам відвідати резиденцію «Межигір’я» і переніс його на пізніший термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона уточнила, що за 15 хвилин у глави держави запланована міжнародна зустріч.

«Я не можу сьогодні це для вас зробити, на жаль», - сказала Г.ГЕРМАН і додала, що таке відвідування журналістами «Межигір’я» відбудеться, але пізніше.

За її словами, «це справді був експромт» (запрошення з боку Президента України одразу після прес-конференції відвідати «Межигір’я» – УНІАН).

Як відзначила заступник глави АП, щоб організувати у такий короткий термін відвідування представниками ЗМІ «Межигір’я», «треба бути геніальним менеджером і організатором». «Є речі, які не можу зробити навіть я», - зауважила Г.ГЕРМАН.