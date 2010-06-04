Янукович вже передумав сьогодні везти журналістів у «Межигір’я»
Є речі, неможливі "навіть для Герман"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував своє сьогоднішнє запрошення журналістам відвідати резиденцію «Межигір’я» і переніс його на пізніший термін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.
Вона уточнила, що за 15 хвилин у глави держави запланована міжнародна зустріч.
«Я не можу сьогодні це для вас зробити, на жаль», - сказала Г.ГЕРМАН і додала, що таке відвідування журналістами «Межигір’я» відбудеться, але пізніше.
За її словами, «це справді був експромт» (запрошення з боку Президента України одразу після прес-конференції відвідати «Межигір’я» – УНІАН).
Як відзначила заступник глави АП, щоб організувати у такий короткий термін відвідування представниками ЗМІ «Межигір’я», «треба бути геніальним менеджером і організатором». «Є речі, які не можу зробити навіть я», - зауважила Г.ГЕРМАН.