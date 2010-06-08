Янукович розказав про новий національний інтерес України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що одним із національних інтересів України є налагодження і розвиток торговельно-економічного співробітництва з країнами азійського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Стамбулі, де бере участь у саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії.

«Ми приїхали на саміт, щоб встановити нормальні стосунки з країнами Азії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що обговорив актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, під час зустрічей із прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ.

«Ми зараз зустрілися з прем’єр-міністром Р.ЕРДОГАНОМ і домовилися, що найближчим часом він буде з офіційним візитом в Україні, і ми створимо стратегічну раду між Україною і Туреччиною на вищому рівні, яку очолять прем’єр-міністр Туреччини і Президент України», - повідомив .ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що, зокрема, у відносинах з Туреччиною необхідно спочатку відновити, а в перспективі підвищити як мінімум удвічі товарообіг між двома державами.

«Ми тут тому, що наш національний інтерес – відновити «шовковий шлях» у країни Азії», заявив він з огляду на важливість і перспективи співпраці з країнами азійського регіону.