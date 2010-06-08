5-ий канал і ТВі скликають прес-конференцію
15:00, 08 червня 2010Політика
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За півгодини в УНІАН
Сьогодні о 15.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться спільна прес-конференція керівництва та журналістів телеканалів ТВі та “5-го каналу” з приводу перешкоджання діяльності незалежних медіа та свободі слова з боку голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.
Телеканал ТВІ та «5 канал» транслюватимуть прес-конференцію в прямому ефірі.
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