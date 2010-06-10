Репортери без кордонів: медіа-магнат не може очолювати СБУ

Міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів» застерігає, що позиції України у рейтингу свободи преси можуть різко погіршитись. Це станеться, якщо влада негайно не піде на діалог із журналістами.

Міжнародна журналістська спільнота стурбована ознаками обмеження свободи слова в Україні, сказав в інтерв’ю Deutsche Welleпредставник «Репортерів» Жіль Лордет. Президент Янукович має негайно по суті відреагувати на вимоги журналістів, які проводять акцію «Стоп цензурі», а також на звернення співробітників «5 каналу» та «ТВі», які протестують проти втрати ліцензій на мовлення.

Лордет називає неприйнятною ситуацію, коли керівництво Службою безпеки України доручене Валерію Хорошковському, якого пов´язують з медіа-групою «Інтер». «Це абсолютно несумісно зі свободою слова. Тут очевидний конфлікт інтересів. Не можна бути власником медіа-групи і суміщати це з таким відповідальним мандатом як керівництво спецслужбою та членством у Вищій раді юстиції»,- наголошує Лордет.

Представник журналістської організації переконаний, що призначення на ці посади впливового представника медіа-бізнесу є помилковим. Мовляв, будь-який власник зацікавлений у розвитку свого бізнесу і утвердженні позицій на ринку, що створює ризики зловживання службовим становищем.

На думку Лордета, Хорошковський має піти принаймні з Вищої ради юстиції, а президент Янукович має у нинішній ситуації дати сигнал суспільству про неприпустимість економічного і політичного тиску на ЗМІ.

Жіль Лордет повідомив, що у другій половині липня делегація «Репортерів без кордонів» відвідає Україну для зустрічей з журналістами та з президентом Януковичем.

Натомість глава СБУ Валерiй Хорошковський вважає неправдивими звинувачення "5 каналу" у тиску на суд i вимагає оприлюднити докази. Напередодні редакцiя "5 каналу" у вiдкритому листi до президента України Вiктора Януковича заявила про загрозу з боку глави СБУ. Журналiсти зазначають: "За вашою спиною вiдбуваються спроби чинного глави СБУ, члена Вищої ради юстицiї та вiдомого бiзнесмена Валерiя Хорошковського, якого пов`язують з телеканалами групи "Iнтер", знищити "5 канал".