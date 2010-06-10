Яценюк звернувся з проханням до Януковича

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК направив депутатське звернення Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому закликає визнати невідкладними два законопроекти, спрямовані на захист свободи слова в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що сьогодні на розгляді Верховної Ради знаходиться проект закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні). Депутат зазначає, що законопроект передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів, що “забезпечать гарантії свободи слова, свободи думки та свободи зборів в Україні, відкритість та доступність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні, а також попередження застосування цензури та фізичного впливу до журналістів”.

Лідер “Фронту змін” підкреслює, що вже впродовж понад 10 днів Верховна Рада не змогла розглянути цей законопроект навіть на рівні комітету.

А. ЯЦЕНЮК у зверненні до Президента зазначає, що в парламенті зареєстрований ще один його законопроект «Про заборону анулювання ліцензій на мовлення та позбавлення права власності на телерадіоорганізацію». На переконання лідера «Фронту змін», актуальність прийняття законопроекту зумовлена загальновідомими фактами застосування цензури і фізичної сили до журналістів та інших представників засобів масової інформації. Він зазначає, що “яскравим прикладом цього є останні події, пов’язані з рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 8 червня 2010 року щодо законності проведення 27 січня 2010 року Національною радою з питань телебачення та радіомовлення конкурсу на виділення додаткових частот, зокрема, українським телевізійним каналам «5 канал» та Tbi”.

«Прошу Вас скористатися передбаченим Конституцією України правом та визначити невідкладними проекти Законів України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні) №6447 від 31.05.2010 та «Про заборону анулювання ліцензій на мовлення та позбавлення права власності на телерадіоорганізацію №6511 від 10.06.2010», - йдеться у депутатському зверненні.

А.ЯЦЕНЮК також звернувся із листом до голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, голів фракцій Партії регіонів, «Блоку Юлії Тимошенко», «Наша Україна – Народна самооборона», Компартії України та Блоку Литвина із закликом розглянути та підтримати ці два законопроекти.