Тимошенко порівняла судову реформу Януковича з судом Лінча

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що запропонована Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ судова реформа – це фактично узурпація ним судової гілки влади.

Про це вона сказала сьогодні на засіданні опозиційного уряду, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Реформа ЯНУКОВИЧА не є реформою. Це спроба технічно підпорядкувати суди одній людині – Президенту ЯНУКОВИЧУ», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, законопроект про судоустрій, поданий В.ЯНУКОВИЧЕМ 31 травня, має кричущі порушення Конституції, зокрема, у тих статтях, які значно розширюють повноваження Вищої ради юстиції.

Як сказала лідер БЮТ, Вища рада юстиції вже сьогодні на 2/3 складається з людей В.ЯНУКОВИЧА і отримання нею повноважень призначати суддів на вищі адміністративні посади, по суті, надає право В.ЯНУКОВИЧУ керувати судовою системою в Україні.

«Таким чином непокірні судді будуть звільнені, а ті, які готові приймати незаконні судові рішення, маніпулювати судами на догоду Президенту будуть одразу призначені», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що законопроектом В.ЯНУКОВИЧА також, фактично, ліквідовується Верховний Суд, а його повноваження будуть передані вищим спеціалізованим судам.

«Вищі спеціалізовані суди стануть, по суті, маріонетками ЯНУКОВИЧА, а Верховний Суд буде усунений від усіх справ», - зазначила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає неконституційним право ВРЮ вилучати будь-яку справу, що є втручанням у роботу судів.

«Судова реформа не може бути судом Лінча для суддів», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, законопроект В.ЯНУКОВИЧА також значно звужує права громадян України на судовий захист, залишаючи їх безправними.