У понеділок податкова обіцяє подробиці обшуку у банку

На брифінгу будуть два керівники

У понеділок, 14 червня, відбудеться брифінг першого заступника голови ДПА України – начальника податкової міліції Віктора ШЕЙБУТА та заступника начальника податкової міліції – начальника слідчого управління податкової міліції Йосипа БУЧИНСЬКОГО на тему: «Нові подробиці обшуку у банку». Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, брифінг розпочнеться о 12:00 в прес-центрі ДПА України (Львівська пл., 8, 3-й поверх).

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