Симоненко побоюється, що великий капітал прив'яже КПУ до Партії регіонів
Політик окреслив "межу"
Комуністи критикують своїх союзників по коаліції "за двозначність позиції".
Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, виступаючи на пленумі ЦК партії.
"Ми відкрито критикуємо союзників по коаліції за двозначність позиції і непослідовність дій в деяких принципових питаннях", - зазначив він.
Зокрема Симоненко повідомив, що "це стосується і підходів до деяких кадрових призначень та нерішучості у скасуванні указів Ющенка, що героїзують посібників гітлерівців, і ряду аспектів передбачуваної судової реформи".
"Не можна дозволити великому капіталу і його найманцям прив`язати нас до Партії регіонів, перетворитися на її молодшого політичного партнера", - заявив лідер Компартії.
Симоненко також підкреслив, що його фракція "не буде підтримувати рішення, спрямовані на приватизацію життєво важливих, стратегічних галузей і підприємств, зниження життєвого рівня громадян, будемо рішуче виступати проти загравання з буржуазно-націоналістичними силами".
"Наша партія, увійшовши в коаліцію, не тільки зберігає за собою повну свободу дій для її вирішення, але й поліпшує умови для цього", - зазначив він.
"Ми не приймаємо намірів змінити політичний устрій та затвердити переважне панування однієї політичної сили через нав`язування вельми сумнівних законопроектів про всеукраїнський референдум, перегляд виборчої системи", - заявив лідер КПУ.
Симоненко уточнив, що "Компартія та її фракція у Верховній Раді готові, в необхідних випадках, до компромісів, але тільки не за рахунок поступок у принципових питаннях".
"За цю межу ми ніколи не перейдемо", - додав він.