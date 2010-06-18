БЮТ лякають, що Тимошенко доведеться відробляти борг Фірташу сотні років
Нардепам радять продавати Майбахи
Народний депутат від фракції Партії регіонів Артем ЩЕРБАНЬ заявляє, що Блок Юлії Тимошенко намагається перекласти відповідальність на нинішню владу за незаконні дії уряду Юлії ТИМОШЕНКО стосовно компанії «РосУкрЕнерго».
У коментарі УНІАН народний депутат висловив думку, що заява БЮТ про відповідальність нинішньої влади за рішення Стокгольмського арбітражного суду з приводу повернення компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. куб газу та виплати 200 млн. доларів штрафних санкцій є «спробою перекласти відповідальність за суто волюнтаристичні дії уряду ТИМОШЕНКО».
А.ЩЕРБАНЬ зауважив, що з самого початку було очевидно, що дії уряду Ю.ТИМОШЕНКО, який, за його словами, фактично «реквізував» газ у РУЕ, суперечать практиці цивілізованих взаємовідносин влади та бізнесу, що мають ґрунтуватись виключно на правовій основі, а не залежати від особистих уподобань чи меркантильних інтересів високопосадовців. «Тому у ситуації, що склалася, я б щиро порадив захисникам Юлії Володимирівни, припинити спекуляції, визнати провину її уряду і… розпочати збір коштів на відшкодування матеріальних витрат, які понесе країна. Бо з урахуванням декларації пані ТИМОШЕНКО, їй доведеться тяжко працювати кілька сотень років, щоб зібрати потрібну суму. Ну втратить дехто у фракції можливість хизуватися новим «Майбахом» чи доведеться комусь повернути частину гонорарів за літературну діяльність під час напруженої праці в Кабміні, натомість БЮТ зможе чесно поглянути в очі громадянам України» - зауважив народний депутат.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій «РосУкрЕнерго».
До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.
Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.
17 червня фракція БЮТ поширила заяву, що відшкодування втрат у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду про передачу компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. куб. м природного газу і штрафування на 200 млн. дол. США НАК «Нафтогаз України» становить п’яту частину золотовалютних резервів України.