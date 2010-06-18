Кабмін надрукує гроші, щоб розрахуватися з Фірташем?

Верховній Раді пропонують надати право Кабінету Міністрів “здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в сумі 10.400.000,0 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК “Нафтогаз України”. Відповідний законопроект сьогодні зареєстрував регіонал Олексій Журавко.

Разом з тим нардеп пропонує внести зміни до закону про держбюджет, передбачивши зростання державного боргу на 10,4 мільярда гривень (близько 1,3 мільярда доларів).

У пояснювальній записці до законопроекту нардеп стверджує, що закачування майже 10,5 мільярдів “дутих” грошей до статутного фонду НАК дозволить стабілізувати фінансовий стан Нафтогазу, який постійно відчуває брак коштів.

Цікаво, що за оприлюдненими напередодні підрахунками прем’єра опозиційного уряду, бютівця Сергія СОБОЛЄВА, в залежності від того, як пройдуть переговори з Дмитром ФІРТАШЕМ і російською стороною, бюджет України втратить від 1,8 до 5,4 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo. Газ присудили повернути, відшкодувати RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів та віддати додатково обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Наступного дня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що вилучення з балансу газу країни 11 млрд. кубометрів у нинішній ситуації неприпустиме. «Що стосується наявної ситуації, то я скажу, чого не буде. Не буде божевільної віддачі ресурсу на шкоду нашим національним інтересам, бо віддати 11 млрд. кубометрів з балансу, це неможливо», - сказав Ю.БОЙКО.

10 червня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Нафтогаз демонструє добру динаміку фінансової стабілізації, яка «дає нам право розраховувати на те, що наступного року компанія буде приносити прибуток».

Сьогодні Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не виключив, що компанія RosUkrEnergo може подати позов до України, якщо держава не забезпечить виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі НАК “Нафтогаз України” проти RUE. “І тоді вже держава Україна з бюджету повинна буде віддати кошти”, - наголосив він. При цьому, за словами міністра, якщо цього не зробить Україна, то після відповідного рішення суду, це зроблять інші країни, конфіскуючи певну власність нашої країни.