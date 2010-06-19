Міллер вважає, що українська ГТС має увійти до газового СП

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР вважає, що газотранспортна система України має увійти до російсько-українського газового СП, про можливе створення якого на паритетних умовах сторони заздалегідь домовилися. Про це він заявив на прес-конференції у суботу після Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), передає кореспондент УНІАН.

"Ми домовилися про можливе створення спільного підприємства на умовах 50 на 50 з розумінням того, що українська сторона вноситиме ГТС і активи видобутку, з боку "Газпрому" - активи видобутку”, - повідомив О.МІЛЛЕР.

За його словами, запаси активів видобутку, що вносяться "Газпромом", будуть еквівалентними внеску української сторони.

«Може йтися про одне велике родовище, яке буде еквівалентне за вартістю», - додав керівник "Газпрому" і висловив упевненість, що «українська сторона розуміє економічну вигоду такої перспективи».

«Обговорення ведеться, українською стороною це питання політизується, при цьому економічний аспект не підлягає сумніву», - констатував О.МІЛЛЕР.

«І один з таких плюсів - фінансова можливість "Газпрому" в модернізації ГТС України», - підкреслив глава «Газпрому».