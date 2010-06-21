Нунсівка зібралася в коаліцію, але поки їздить на метро

Народний депутат від НУ-НС, член депутатської групи "Народна самооборона" Катерина ЛУК’ЯНОВА не виключає можливості свого входження до парламентської коаліції.

Про це вона повідомила в інтерв’ю агентству УНІАН, водночас зазначивши, що остаточне рішення з даного питання ще не прийняла.

“Я думаю над тим, що треба шукати якийсь вихід із ситуації, яка склалася. Я думаю над тим, що ТАБАЧНИК - ворог держави і він не може знаходитись на своїй посаді, але опозиція нічого зробити з цього приводу не може”, - наголосила К.ЛУК’ЯНОВА.

За її словами, вона готова увійти в коаліцію, якщо її голос почують. “Тому якщо мій голос в коаліції почують і це допоможе зняти з посади таких людей, як ТАБАЧНИК, то, можливо, я вступлю в коаліцію”, - сказала вона. За її словами, остаточне рішення не прийнято, бо “я ще не маю відповідей на багато запитань”.

Також К.ЛУК’ЯНОВА наголосила, що приводом для роздумів про входження в коаліцію стало спілкування з народними депутатами, які увійшли до депутатської групи “Право вибору”, яку очолює Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС, також член “Народної самооборони”), зокрема, Віктором ШЕМЧУКОМ і Сергієм ХАРОВСЬКИМ. “Це люди, яких я дуже поважаю”, - додала вона.

К.ЛУК’ЯНОВА вважає безпідставними звинувачення лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА з приводу того, що нібито депутатам від опозиції за входження до коаліції пропонують півтора мільйони доларів. “В мене питання - а пан ЛУЦЕНКО ці гроші бачив?”, - зазначила депутат.

За її словами, “демократичний табір загубило навішування ярликів один на одного і нерозуміння позиції іншого”. “Якщо думка одного відрізняється від думки іншого, то це не означає, що він ворог або продажний”, - додала К.ЛУК’ЯНОВА. Вона наголосила, що необхідно було “сісти і подумати і знайти якийсь вихід із ситуації”.

“При нинішній ситуації в парламенті робити нема чого. Бо приходити тільки і реєструватися в парламенті і при цьому зовсім не виконувати свої обов’язки як депутата - це мене не влаштовує”, - заявила К.ЛУК’ЯНОВА. “Мене виборці не посилали, щоб я просто отримувала гроші в парламенті - заробітну плату, а для того, щоб я приймала якісь закони”, - додала депутат.

К.ЛУК’ЯНОВА підкреслила, що про ніякі гроші за входження до коаліції не йдеться. “Я на метро як їздила, так і їжджу. Людина, в якої півтора мільйони, на метро не їздить”, - додала вона .

Відповідаючи на запитання, як вона почуватиметься в коаліції, проти якої нещодавно так активно виступала, зокрема, під час ратифікації харківських угод, К. ЛУК’ЯНОВА підкреслила: “Я і зараз виступаю проти харківський угод, я не змінила свої погляди, але я вважаю, що саме Володимир ЛИТВИН винен у тому, що відбувається, адже В.ЯНУКОВИЧ декларував свою позицію давно, а спікер парламенту...”

Говорячи про групу “Народна самооборона” в парламенті України, К.ЛУК’ЯНОВА зазначила, що “в останні два місяці група не збиралася і не обговорювала жодного питання, тому постало питання про створення іншої групи, яка почне діяти, - “Право вибору”. За її словами, до цієї групи на сьогодні входять 11 народних депутатів. Вона сказала, що також увійшла до групи “Право вибору”.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції “Стабільність і реформи” увійшли шестеро народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ і Віктор ШЕМЧУК.