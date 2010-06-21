Наливайченко ініціює всеукраїнський збір підписів проти Податкового кодексу

Громадська ініціатива «Оновлення країни» ініціює всеукраїнський збір підписів проти ухвалення Податкового кодексу в урядовій редакції. Про це координатор «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні в Полтаві, спілкуючись з місцевими підприємцями, повідали УНІАН у прес-службі політика.

Він звернув увагу на те, що новим кодексом «збільшуються каральні податкові функції, а це обернеться збільшенням поборів». «Крім того, розширюються повноваження податкової міліції – тобто з’являється таке собі податкове НКВД», - застеріг В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також відзначив, що «підприємцям невигідно буде брати людей на роботу, тож безробіття ніяк не стане меншим».

Ухвалення Податкового кодексу має відбуватися з широким залученням підприємців та з уврахуванням їхніх зауважень і пропозицій, переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО. «Влада має обслуговувати бізнес, створювати йому умови для розвитку, а не нацьковувати на нього карателів», - наголосив він.