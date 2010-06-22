Народний комітет захисту України створено на Чернігівщині

Народний комітет захисту України у Чернігівській області створили представники шести політичних партій та стількох громадських організацій Чернігівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного осередку ВО "Батьківщина", до складу комітету увійшли представники обласних осередків "Батьківщини", "Народної самооборони", Партії захисників Вітчизни, партії “Реформи і порядок”, Народного руху України, Партії "За Україну!" і громадських об`єднань - ВМГО "Батьківщина молода", "Центр політичних студій та аналітик", "Зелена хвиля", "Організація ошуканих вкладників", благодійний фонд "Благовест", козацький корпус "Відродження".

Очолив комітет голова Чернігівської обласної організації НРУ Віктор ЛОБАЗОВ.

Учасники комітету оголосили про об’єднання зусиль та координацію своїх дій, спрямованих на збереження демократичних цінностей.