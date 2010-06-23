Литвин розповів, як нардепи зганьбили його в Німеччині

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про необхідність єдності опозиційних та коаліційних депутатів при здійсненні зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на розширеному засіданні уряду за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Нам потрібно мати скоординовану позицію, бо я можу сказати вам, що мені було вкрай соромно під час офіційного візиту до Німеччини, коли наші колеги почали між собою з`ясовувати стосунки. Один виступає від опозиції, другий – від коаліції, і розказують, що в Україні було погано, а опозиція – що зараз погано", - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, представники німецького парламенту відреагували зауваженням на такі дії українських депутатів. "Представники німецької сторони не витримали і сказали: "Ми – різні люди, але, залишаючи країну, ми любимо Німеччину, і ми займаємо одну позицію”, - розповів спікер.

“Це свідчить про те, що у політичному суперництві всі засоби гарні. Я особливо привертаю увагу у зв`язку з тим, що я відчуваю, що зацікавленість до України буде продовжуватися, зокрема, в таких чутливих питаннях, як права опозиції і свобода слова. Нам потрібно з урахуванням цього активно працювати і мати ту лінію, яка відповідала б інтересам держави", - підкреслив голова ВР.