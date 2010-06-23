Януковича розсердив губернатор: «я тобі поясню, зайди до мене окремо…»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв найближчим часом відвідати Закарпаття і перевірити роботу керівника області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Говорячи про необхідність активізації співпраці між центральними органами влади і регіонами В.ЯНУКОВИЧ піддав критиці те, що деякі міністри їздять в регіони лише тоді, коли туди здійснює поїздку вище керівництво держави. «Мої неодноразові поїздки в регіони переконали мене в тому, що дуже часто наші чиновники їздять в регіони як кажуть у гості і дуже часто їдуть в той день, коли туди їде Президент, або прем’єр-міністр», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він запитав у присутніх, правильно це чи неправильно. Голова Закарпатської облдержадміністрації щось відповів Президенту, але цього не було чутно журналістам. В.ЯНУКОВИЧ запитав: «Хто це сказав? Підніміться».

Звертаючись до керівника Закарпатської області В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: «я тобі поясню, зайди до мене окремо… Тихе життя там у вас в Закарпатті, я це знаю. Міністр повинен їхати в регіон і відпрацьовувати питання в робочому порядку».

За його словами, під час відвідин вищого керівництва держави мають вже демонструватись спільні результати роботи. «Я впевнений, що в Закарпатті цього немає і я з вас спитаю, чому цього немає», - сказав Президент, запитавши у прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, хто з урядовців закріплений за Закарпаттям. На що Н.АЗАРОВ порадив звернутись до присутніх на засіданні міністрів. Після цього підвівся голова Держкомзему. В.ЯНУКОВИЧ звернувся на нього і сказав: «Готуйтесь разом з головою адміністрації до звіту. Мій наступний візит буде до Закарпаття, подивимось як ви співпрацюєте».