Янукович заборонив Азарову списувати прорахунки на «підніжки» опозиції

Віктор Янукович поставив урядовим чиновникам головне завдання: «працювати не заради того, щоб мати про що звітувати на засіданнях Уряду чи на інших нарадах високого рівня. Працювати потрібно так, щоб наші люди відчули: Україна може бути успішною, а її громадяни – заможними. Як ми неодноразово з вами говорили – щоб нас поважали у світі».

Про це Президент заявив у заключному слові під час розширеного засідання Кабінету Міністрів, повідомляє прес-служба голови держави.

Янукович звернув увагу міністрів на те, що «сьогодні влада перебуває під надзвичайно пильним контролем з боку громадськості. І це зрозуміло, тому що суспільство вже навчене гірким досвідом, коли йому дуже багато обіцяли, але практично нічого не дали політики-популісти.

Ми не маємо права не виправдати очікування людей. Не маємо права пояснювати власні прорахунки помилками попередників, «підніжками» опозиції і багато чим іншим, що використовувалося владою ще зовсім недавно. Та епоха минула і вже не повернеться ніколи», - резюмував Президент.