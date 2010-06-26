МВС рекомендує ректорам посилити співпрацю з органами

Вищим учбовим закладам України рекомендовано організувати студентські громадські формування для охорони правопорядку.

Відповідну рекомендацію підписав заступник міністра освіти і науки України Євген СУЛІМА, передає Українська правда.

"Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам закладів І-ІV рівнів акредитації... посилити співпрацю з органами внутрішніх справ в частині організації студентських громадських формування з охорони громадського правопорядку, активізувати залучення викладачів та студентів до участі у роботі таких формувань", - зазначається в рекомендації.

Згідно із документом, рекомендація була вироблена за пропозицією міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

В документі МОН посилається на лист А.МОГИЛЬОВА, у якому той зазначав, що "українське студентство завдяки активній громадянській позиції завжди перебуває в авангарді суспільного життя молоді, демократичних, політичних, культурних, правових процесів у країні, відіграючи значну роль у взаємодії з органами внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі".

“Одним з чинників сприяння цьому є діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку, створених у вищих навчальних закладах”, - йдеться в листі.

Прикладом такої діяльності А.МОГИЛЬОВ навів "Студентський оперативний загін" Херсонського державного університету, члени якого забезпечують охорону громадського порядку на території студентського містечка та на вулицях обласного центру. Міністр навів статистику, за якою протягом І кварталу цього року за участю загону притягнуто до відповідальності 23 порушників.

Студентів, які беруть учать у загоні, підтримує керівництво університету, яке надає членам формування пільги в оплаті додаткових навчальних послуг, проживання в гуртожитку а також безкоштовні путівки для літнього відпочинку.

А.МОГИЛЬОВ також в своєму листі зазначив, що з МВС "ефективно співпрацюють громадські формування" Київського національного університету “КПІ”, Національного університету "Острозька академія", Слов`янського державного педагогічного університету, університету "Львівська політехніка" та Запорізького державного технічного університету.