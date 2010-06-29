Томенко знайшов ще двох номінантів акції «7 чудес України»
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що середньовічний Дубенський замок та оборонна споруда «Тараканівський форт» гідні бути серед претендентів на участь в акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив журналістам після відвідання міста Дубно на Рівненщині.
За його словами, ці об’єкти ще потребують уваги меценатів і спонсорів для того, щоб стати привабливими для іноземних туристів, особливо це актуально у рамках підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як відомо, 2010 рік за ініціативи М.ТОМЕНКА оголошено роком популяризації та збереження українських замків, фортець та палаців. Як пояснив сам ініціатор акції, її основною метою є своєрідна інвентаризація, опис всіх замків, фортець та палаців України, тобто складання своєрідної карти цих історичних пам’яток, а також аналіз стану їх збереженості, розкриття їх історико-культурного потенціалу та встановлення перспектив залучення інвестицій у музейно-екскурсійну, готельну й туристичну сфери.
За словами віце-спікера ВР, кінцевою метою акції стане розробка комплексної стратегії підтримки, реконструкції та відновлення архітектурно-історичних пам’яток за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також приватних осіб.
Довідка УНІАН. Акція «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» проходить у три етапи. На першому етапі були зібрані пропозицій щодо її учасників. Під час другого етапу, який нині триває, відбуваються представлення областями своїх номінантів, а напередодні Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні – 27 вересня 2010 року - відбудеться визначення 21 фіналіста акції. Останній етап – визначення переможців шляхом експертного та інтернет-голосування – триватиме до грудня 2010 року. В результаті акції будуть обрані 7 чудесних замків, фортець, палаців України і 7 замків, фортець, палаців, які знаходяться під загрозою швидкої руйнації та зникнення.
Повний перелік об’єктів, які претендують на перемогу в акції, можна знайти на офіційному сайті проекту «7 чудес України».