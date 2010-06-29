Екс-голова Держрезерву про велике розкрадання: таких запасів не було

Екс-керівник Держрезерву, депутат БЮТ Михайло Поживанов вважає нереальним розкрадання 7 мільярдів гривень в Держрезерві, бо стільки й не було.

Про це він заявив в інтерв`ю "Бі-Бі-Сі", коментуючи заяву голови СБУ Валерія Хорошковського про те, що відкрито справу за фактом розкрадання близько 550 мільйонів гривень з держрезерву, "але загальна сума розкрадання - більше 7,5 мільярдів гривень".

"На мій погляд це нереально, на таку суму й запасів не було. Але це все залежить по яким цінам рахувати, по якій якості рахувати деякі речі, - це дуже специфічна система державно-матеріального резерву", - сказав Поживанов.

"Кожен може казати все, що завгодно. Я можу сказати, що план реалізації на 2008 рік, коли я там (у Держрезерві) працював, складав по бюджету 870 мільйонів гривень. При мені жодна матеріальна цінність не виводилася з номенклатури державного резерву, запас матеріальних цінностей не знижувався", - запевнив він.

Поливанов також наголосив, що якщо щось і розкрадалося - то вже після нього:

"Я можу сказати, що до грудня 2008 року такого не було. А що було після я не знаю, і жодної відповідальності не несу. Це треба дивитися. Я знаю, що коли мене звільнили, то подібних речей не було. Перед моїм звільненням була перевірка КРУ, рахункової палати, і вони якраз закінчили листопад - початок грудня місяця, і все було на місці. А що відбувалося потім протягом півтора року, то як я можу це коментувати?"

Водночас, Проживанов припустив, що протягом 2009 року могла бути змінена система зберігання, і замість того, щоб зберігати товаро-матеріальні цінності в системі підприємств держрезерву, вони зберігалися у товаровиробників.

БЮТівець вважає, що оприлюднена заява голови СБУ щодо розкрадань бюджетних коштів скоріше спрямована на те, щоб перелякати людей.

"Я думаю, що це велике бажання перелякати громадськість. Бо після того, як був створений новий уряд, я мав довготривалу розмову з віце-прем`єром Клюєвим Андрієм Петровичем. Я йому розповів про те, що я знав по системі, бо там є деякі речі під грифом "цілком таємно". Потім на цю посаду планувався Юрій Саломатін, я мав і з ним розмову. Потім чомусь був призначений Микола Злочевський, але з ним я не зустрічався. А перевірки, то там кожні півроку проводять перевірки, і за кожні півроку дуже легко перевіряється".

Поливанов також зазначив: "Починаючи з грудня 2008 року на всіх посадах держрезерву працювали представники Блоку Володимира Литвина. І це була умова чому мене звільняли у 2008 році. І тому я думаю, що, можливо, це (заяви Хорошковського) певний тиск, щоб пан Литвин поводив себе як потрібно, мені так здається".

Як відомо, раніше голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський заявив, що державний резерв "фактично розкрадений повністю" і "виявлено розкрадання та нецільове використання фондів держрезерву на суму майже 7 мільярдів гривень".

Українська правда