Міліція не може знайти, кому належить «Део-Ланос» з номером АА 9874

Голосіївське районе управління міліції Києва відмовилося порушити кримінальну справу за заявою директора телеканалу ТВі Миколи КНЯЖИЦЬКОГО про стеження за ним і журналістами телеканалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

Як ідеться у постанові, «в ході проведення заходів, спрямованих на встановлення власника автомобіля «Део-Ланос» з номерами АА 9874 ЕВ та осіб, які в ньому знаходились, було надано запит до УДАІ ГУ МВС України у м.Києві. Відповіді отримано не було. Враховуючи те, що в даний час встановити власника автомобіля «Део-Ланос» та осіб, які в ньому знаходились та опитати їх з приводу даної події не виявилося можливим, в порушенні кримінальної справи по даному факту відмовити».

Сьогодні ж директор телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКИЙ звернувся зі скаргою до прокуратури Голосіївського району з проханням скасувати постанову районної міліції про відмову у порушенні кримінальної справи. У зверненні йдеться про те, що здійснення незаконного стеження за журналістами містить у собі ознаки складів таких злочинів, як: перешкоджання у законній діяльності журналістів і незаконне збирання конфіденційної інформації про особи журналістів телевізійного каналу.

Прес-служба телеканалу заявляє, що як стеження за журналістами невідомими особами, так і відмова міліції розслідувати цю справу може свідчити про те, що в Україні ведуться спроби запровадити цензуру на державному рівні.