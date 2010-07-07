Азаров передасть виплату "Юліної тисячі" приватній структурі

Уряд хоче відмінити індексацію на рівень інфляції втрачених заощаджень вкладників колишнього Ощадбанку СРСР, а також передати приватній структурі обслуговування виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив член фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ після засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики і праці, на якому розглядався законопроект Кабінету міністрів про державні гарантії відновлення заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР щодо механізму повернення.

«Назва абсолютно не відповідає суті законопроекту, оскільки жодного конкретного механізму і джерел повернення не було запропоновано», - сказав він.

«Натомість законопроектом пропонується дати доручення Кабміну створити реєстр вкладників, що нібито буде сприяти їх поверненню», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ, додавши при цьому, що цей реєстр вже існує в «Ощадбанку» і був створений у 2008 році за дорученням уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«12 мільйонів громадян зареєструвалися і є в обліку у цьому реєстрі. З цих людей половина отримали по тисячі гривень компенсації», - сказав він.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що законопроект не визначає, що потрібно продовжити виплати вкладникам, а «пропонує створити те, що вже є».

«Для чого створювати реєстр, якщо він вже існує, незрозуміло. Мабуть, щоб знову витратити бюджетні кошти», - сказав він.

Крім того, А.ПАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що уряд Миколи АЗАРОВА пропонує відмінити індексацію на рівень інфляції втрачених заощаджень громадян, що прямо порушує Конституцію, яка не дозволяє погіршувати соціальне становище громадян.

«Це призведе до значних матеріальних втрат громадян через зниження купівельної спроможності отриманих компенсаційних виплат», - сказав він.

«Якщо зараз загальна сума боргу по вкладам була 131 мільярд гривень, то проіндексована сума повинна складати 338 мільярдів гривень», - сказав він.

Також А.ПАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що уряд даним законопроектом пропонує передати приватній страховій компанії «Оранта» обслуговування проведення виплат компенсацій.

«Якщо раніше виплати здійснював державний «Ощадбанк», то зараз все це передається приватній структурі, яка має конкретних власників серед керівників Партії регіонів», - сказав він.

«Це чисто лобістський законопроект. З одного боку – через створення вже створеного реєстру вкрасти гроші, з іншого – зменшити соціальні гарантії наших громадян тим, що їм не будуть компенсуватися на рівень інфляції їхні заощадження. І третє – віддати обслуговування цих компенсаційних виплат приватній фірмі», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.