Опозиція вимагає «перестати ламати комедію», Мартинюк впирається

Народні депутати від опозиції пропонують закрити вечірнє пленарне засідання Верховної Ради через відсутність коаліції у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, член фракції НУ-НС, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зауважив, що коаліція «у повному складі святкує день народження Президента» в той час, як на розгляд ВР винесені законопроекти про всеукраїнський референдум і місцеві вибори.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що необхідно припинити знущатися над українським народом і закрити вечірнє пленарне засідання. «Потрібно перестати ламати цю комедію і закрити вечірнє пленарне засідання», - сказав він.

У свою чергу, головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК зазначив, що відсутність у залі 226 народних депутатів не є підставою для того, аби не проводилося пленарне засідання. «Ніхто вечірнє пленарне засідання не буде закривати», - сказав А.МАРТИНЮК.