ВР закрила Януковичу шлях до повноважень Кучми

Верховна Рада ухвалила поправку до закону про референдум, якою заборонено скасовувати зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент підтримав поправку народного депутата Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО (фракція НУ-НС), якою передбачалося виключити із тексту законопроекту «Про всеукраїнський референдум» норму, якою передбачено на референдумі скасовувати зміни до Конституції або визнавати таким, що втратив чинність закон про внесення змін до Конституції України.

Цю пропозицію підтримали депутати не лише від опозиції, але й від фракцій КПУ і Блоку Литвина.

Таким чином, без цієї норми не можливо буде на референдумі скасувати, зокрема, конституційну реформу 2004 року.