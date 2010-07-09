Мартинюк: щоб змінювати Конституцію, треба змінити саму Конституцію

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє, що для того, щоб вносити зміни до Конституції на референдумі, спочатку парламент має змінити саму Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

А.МАРТИНЮК нагадав, що Конституція України ухвалена у 1996 році, і в «13-му розділі чітко й однозначно сказано, як вносяться зміни до Конституції і як приймається нова Конституція».

А.МАРТИНЮК підкреслив, що для того, щоб запровадити норму про можливість внесення зміни до Конституції України, необхідно спочатку у парламенті внести зміни до Основного Закону.

Цей виступ А.МАРТИНЮКА народних депутатів від опозиції зустріли оплесками.

Перед цим народний депутат від НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що не може бути ухвалена норма щодо ухвалення Конституції чи змін до Конституції на референдумі.

Він наголосив, що «нову Конституцію, яка буде написана в Кремлі, у гіршому випадку, чи на Банковій у кращому, умовно, випадку» не можна ухвалювати на референдумі», і додав: «Тому що ми отримаємо чистої води авторитарний режим».

Законопроектом «Про всеукраїнський референдум» передбачено, що на референдумі може бути схвалена нова редакція Конституції України або внесені зміни до неї.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила поправку до закону про референдум, якою заборонено скасовувати зміни до Конституції України. Цю пропозицію підтримали депутати не лише від опозиції, але й від фракцій КПУ і Блоку Литвина.