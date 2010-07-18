Сьогодні в Києві очікується рекордна спека

Сьогодні в Києві синоптики прогнозують рекордну спеку – плюс 37 градусів. Попередній максимум для 18 липня був лише три роки тому – в 2007 році стовпчик термометра піднявся до +34. Зараз в місті +33. Така ж спека стоїть по всій Україні, пише газета “Сегодня”.

Пекуче сонце мучить і Росію, такої спеки не було вже 72 роки. У 18 областях вже оголосили режим надзвичайної ситуації, місцями температура +40. У Калмикії, Волгоградській області і Ставропольському краю сонце знищило врожай на десятках тисяч гектарів. За інформацією сайту Грузія-онлайн, влада стурбована тим, що багато людей, перш ніж пірнати у фонтани, зловживають алкоголем.

У Європі спека. У Чехії й Словаччині закривають ділянки міжнародних автотрас, бо на дорогах плавиться асфальт. У Греції через спеку почалися лісові пожежі. По тривозі підняли сотні пожежників і спеціальну авіацію, але з вогнем поки справитися не змогли. Люди, не чекаючи оголошення про евакуацію, залишають свої будинки.

Мешканці Німеччини й Італії рятуються від нестерпної жари в басейнах і фонтанах. У Боснії і Герцоговині медики заявили про рекордну кількість теплових ударів.