Через спеку повністю гине врожай на півдні Росії

Сільськогосподарські культури гинуть через спеку в південних регіонах Росії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Південного регіонального центру МНС РФ.

"В результаті підвищення температури повітря в липні до критеріїв небезпечного явища (плюс 40 градусів Цельсія і вище) спостерігається комплекс несприятливих явищ - атмосферна і грунтова засуха в Ахтубінському, Володарському, Єнотаєвському, Камизякському, Красноярському, Ліманському, Ікрянінському, Наріманівському, Приволзькому, Харабалінському і Чорноярському районах Астраханської області. Загинули зернові, овоче-бахчові, кормові культури, картопля на загальній площі 3850 гектарів. Спостерігається загибель природних сінокосів і пасовищ на площі 18,5 тисячі гектарів", - зазначається в повідомленні.

Проводяться заходи для захисту території, що потрапила під дію засухи.

На території Астраханської області з 15 липня введено режим надзвичайної ситуації.

Через атмосферну засуху в Калмикії загинули посіви сільськогосподарських культур на площі 24,6 тисячі гектарів. Тут також з 13 липня введено режим надзвичайної ситуації. Втрати товаровиробників через загибель сільськогосподарських культур перевищили 5,7 мільйонів рублів.

У Волгоградській області з 1 липня відмічене настання грунтової засухи. Загинули посіви сільськогосподарських культур на площі 511,6 тисячі гектарів, невідшкодовані втрати склали більше 1,75 мільярдів рублів. В області з 5 липня введено режим надзвичайної ситуації.

У Ставропольському краї повна загибель сільгоспкультур зафіксована на площі більше 10 тисяч гектарів. Загальна площа постраждалих посівів - 43528,5 гектарів. Оріентовний збиток - 25 мільйонів рублів.