Посол України в РФ розповів, чим займеться в першу чергу

Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО одним із своїх пріоритетних завдань на посаді посла в Росії бачить відновлення коопераційних зв`язків.

Про це він сказав власному кореспондентові УНІАН в РФ учора в Москві.

«Прагнутимемо збільшити товарообіг – що більше, то краще. А для цього потрібно відновити справжню довіру між нашими торговими партнерами, яка була. Також потрібно постаратися відновити ту кооперацію, яка існувала в радянські часи. Так, це було інший час й інші умови, але саме через розрив цих коопераційних зв`язків ми втратили дуже багато», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО. При цьому посол додав, що це стосується співпраці у сфері космосу, авіації, атомної енергетики, сільського господарства й інших галузей.

Він нагадав, що товарообіг між двома країнами з огляду на багато причин знизився - головним чином через кризу й проблеми, що існували останніми роками.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, тенденції, які видно за перші 4-5 місяців цього року, позитивні, але все одно товарообіг буде приблизно на 30% меншим, ніж у піковому 2008 року, коли товарообіг становив 40 млрд. доларів.

Водночас посол вважає, що товарообіг навіть у 40 млрд. доларів на рік – це «мізер для двох країн».

Крім того, В.ЄЛЬЧЕНКО вважає дуже важливим налагодити гуманітарну співпрацю між двома країнами, причому не стільки на рівні держави, скільки на рівні простих людей.

«У нас абсолютно запущений молодіжний обмін – смішно, коли наші студенти зустрічаються на якихось фестивалях у Греції і Німеччині, а не в Києві і Москві, не кажучи вже про інші міста», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня новий посол України в Російській Федерації В.ЄЛЬЧЕНКО прибув до Москви.

30 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні, а 2 липня призначив його послом України в РФ.

Посада посла України в Росії залишалася вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.