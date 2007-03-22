Голова Харківської ОДА скасував акредитацію як таку

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ дав доручення відділу з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю скасувати акредитацію журналістів при обласній державній адміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, відтепер творчі та технічні представники ЗМІ зможуть потрапити у приміщення облдержадміністрації на всі заходи при пред’явленні службового посвідчення, яке підтверджує їх належність до засобів масової інформації.

Як заявив А.АВАКОВ, таких заходів вжито для забезпечення законних прав журналістів та громадськості на вільне, безперешкодне і своєчасне отримання інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення відкритості влади.

«У демократичній державі законодавство та норми моралі передбачають, що журналіст, якщо у нього є таке бажання, має знати про діяльність влади все, крім тієї інформації, яка стосується державної таємниці», - сказав А.АВАКОВ.

«Отже, - наголосив губернатор, - ніяких обмежень для представників ЗМІ при співпраці з облдержадміністрацією не буде».

За даними прес-служби, сьогодні при Харківській облдержадміністрації акредитовано близько 220 журналістів і технічних представників ЗМІ.