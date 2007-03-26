Янукович: ще не пізно створити широку коаліцію

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні ще не пізно створити широку коаліцію в парламенті.

Про це він заявив увечері в ефірі телеканалу «Україна».

«І сьогодні це не пізно зробити (створити коаліцію – УНІАН) і реально», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Потрібно відкинути «емоції і взаємні докори, і подумати над тим, як разом стабілізувати політичну ситуацію і як працювати. Ми готові до цього», - запевнив прем`єр.

"Мені неприємно про це говорити, але я скажу, що напевно Президентові потрібно було зустрітися (з коаліційним урядом - УНІАН) на другий, на третій день, ну нехай навіть на другий, на третій місяць, після того, як уряд почав працювати, і коаліція почала працювати. Я думаю, правильно було б зустрітися з повним складом уряду, поговорити, як ми здійснюватимемо внутрішню політику, зовнішню, що ми робитимемо... Напевно, потрібно було б нам сісти і обговорити. По цьому у нас тут є питання, м`яко кажучи. Але я ніколи не втрачаю віри, не втрачаю надії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.