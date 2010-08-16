Політолог назвав перші збої всередині влади

Головною подією середини літа стала «велика спека».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Клімат все більше впливає на соціальне і, як наслідок, політичне життя. Ми не готові до кліматичних змін», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас він підкреслив, що керівництво країни має готуватися до проблем, пов’язаних із глобальним потеплінням.

Також серед основних внутрішньополітичних подій цього літа, на думку В.ФЕСЕНКА, стало гучне святкування 60-річчя Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, яке продемонструвало, хто з політиків найбільш наближений до глави держави.

Крім того, серед інших внутрішньополітичних подій літа експерт виділив ухвалення законів «Про судоустрій та статус суддів», «Про вибори місцевих депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів», «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики».

Неоднозначно експерт оцінив рішення уряду підвищити ціни на газ для населення на 50% та візит в Україну патріарха Московського та всієї Русі КИРИЛА.

Серед скандалів в середині літа В.ФЕСЕНКО назвав кадрові зміни в уряді, які багато експертів прогнозували лише восени цього року.

Серед тенденцій у внутрішній політиці В.ФЕСЕНКО назвав перші збої всередині влади. Зокрема, це обговорення проекту Податкового кодексу та відмова партнерів Партії регіонів по коаліції голосувати за норму закону про конституційний референдум.

Коментуючи тенденції у зовнішній політиці, В.ФЕСЕНКО зауважив, що влада зберігає динамічний баланс зовнішньополітичних інтересів між Росією та Заходом.