Начальник Укргідрометцентру розказав Януковичу, коли спаде спека

Найближчим часом в Україні не слід очікувати зниження рівня пожежної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА на селекторній нараді з керівниками регіонів, яка відбулася сьогодні під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Говорячи про гідрометеорологічну ситуацію, яка склалася в Україні у серпні, М.КУЛЬБІДА вкотре наголосив, що спостерігається аномально висока температура. Для прикладу він зазначив, що 12 серпня у Луганську була зафіксована найвища в історії України температура повітря - 42 градуси за Цельсієм.

«На попередньому засіданні РНБО 5 серпня я доповідав, що починаючи з 17 числа відбудуться певні зміни у гідрометеорологічній ситуації в Україні», - сказав він.

«Ви щось робите для цього?..» - жартома поцікавився В.ЯНУКОВИЧ.

«Саме тому сьогодні я доповідаю…» - відповів у М.КУЛЬБІДА. За його словами, починаючи з 17 серпня у західних регіонах України відбудеться деяке зниження температури повітря. Далі, 18 серпня, деяке похолодання дістанеться центральних регіонів держави, зокрема, по лінії Київ - Одеса, а 19 ці зміни охоплять усю територію держави. «Температура повітря буде максимальною на рівні 22-27 градусів, а на півдні – до 30 градусів», - повідомив керівник Укргідрометцентру.

Водночас, сказав він, якщо говорити про вплив погодних умов на рівень пожежної небезпеки, то тут ситуація залишатиметься складною. Як пояснив М.КУЛЬБІДА, деякі опади прогнозуються у західних регіонах, але з просуванням атмосферного фронту на схід його інтенсивність буде зменшуватися. Тому, констатував він, очікувати на зменшення показника пожежної небезпеки у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській областях не варто.