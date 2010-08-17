Посол Грузії просить українців не їхати в Абхазію та Південну Осетію

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ наполегливо просить українських громадян не відвідувати Абхазію та Південну Осетію.

Про це Г.КАТАМАДЗЕ заявив в інтерв’ю газеті “День” (№146 від 17 серпня).

“Але я хотів би звернутися до законослухняних громадян України, аби вони не порушували закон Грузії про окуповані території і не відвідували території Абхазії та Південної Осетії, на які зараз поширюється спеціальний режим окупованих територій”, - наголосив він.

Посол пояснив, що грузинська сторона не може гарантувати безпеку громадянам України на цих територіях.

“Я навіть не виключаю виникнення спеціальних провокацій, аби якимсь чином зіштовхнути український і грузинський народи. Щоб уникнути таких непорозумінь, я б рекомендував і дуже просив би всіх утриматися найближчим часом, поки не буде знятий режим окупованих територій Абхазії та Південної Осетії”, - сказав Г.КАТАМАДЗЕ.