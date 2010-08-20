Могильов і від Кадилака не відмовиться, і за вертоліт подякує
Міністр провів брифінг
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києва.
За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведено внутрішнє розслідування стосовно людини, яка подарувала МВС цей автомобіль. "З точки зору закону, все було проведено абсолютно законно", - стверджує А.МОГИЛЬОВ.
Він також повідомив, що щорічно МВС потребує 5-6 тисяч автомобілів для оновлення свого автопарку. Разом з тим бюджетне фінансування обмежене, а як добродійна допомога надходить 500-600 автомобілів на рік, сказав міністр.
А.МОГИЛЬОВ також висловив здивування резонансом, який був викликаний подарованим автомобілем. "Приїжджає якась делегація - їх треба зустріти на нормальному автомобілі. Якщо хтось подарує міліції вертоліт, я буду вдячний цим людям", - сказав міністр.
Також А.МОГИЛЬОВ не підтримує ідею продажу автомобіля Cadillac Escalade "Я не вважаю, що потрібно продавати якесь майно МВС за гроші нижче, ніж реальна його ціна", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше колишній заступник міністра внутрішніх справ, нині народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив нинішній главу МВС А.МОГИЛЬОВА в тому, що для нього незаконно придбано шикарний автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю більш як 1 млн. грн. купило Управління ДАІ Главку МВС у Київській області, після чого її було передано в автогосподарство міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.
У свою чергу в Департаменті зі зв`язків з громадськістю МВС даний факт заперечують.
«Автомобіль «Cadillac Escalade» 2010 року випуску було безплатно передано в березні цього року підрозділу міліції Київської області для обслуговування іноземних делегацій, які прибувають до України з офіційними візитами», - повідомили в ДЗГ.