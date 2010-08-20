Могильов і від Кадилака не відмовиться, і за вертоліт подякує

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києва.

За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведено внутрішнє розслідування стосовно людини, яка подарувала МВС цей автомобіль. "З точки зору закону, все було проведено абсолютно законно", - стверджує А.МОГИЛЬОВ.

Він також повідомив, що щорічно МВС потребує 5-6 тисяч автомобілів для оновлення свого автопарку. Разом з тим бюджетне фінансування обмежене, а як добродійна допомога надходить 500-600 автомобілів на рік, сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ також висловив здивування резонансом, який був викликаний подарованим автомобілем. "Приїжджає якась делегація - їх треба зустріти на нормальному автомобілі. Якщо хтось подарує міліції вертоліт, я буду вдячний цим людям", - сказав міністр.

Також А.МОГИЛЬОВ не підтримує ідею продажу автомобіля Cadillac Escalade "Я не вважаю, що потрібно продавати якесь майно МВС за гроші нижче, ніж реальна його ціна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній заступник міністра внутрішніх справ, нині народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив нинішній главу МВС А.МОГИЛЬОВА в тому, що для нього незаконно придбано шикарний автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю більш як 1 млн. грн. купило Управління ДАІ Главку МВС у Київській області, після чого її було передано в автогосподарство міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.

У свою чергу в Департаменті зі зв`язків з громадськістю МВС даний факт заперечують.

«Автомобіль «Cadillac Escalade» 2010 року випуску було безплатно передано в березні цього року підрозділу міліції Київської області для обслуговування іноземних делегацій, які прибувають до України з офіційними візитами», - повідомили в ДЗГ.