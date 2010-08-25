Янукович не питав Кучму дозволу знищити його витвір

Перший президент Леонід Кравчук проти відміни політичної реформи 2004 року через КС.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

"Нинішня форма управління є недосконалою, і зміни в Конституцію треба внести, більш чітко розписати повноваження. Але це зовсім не означає, що нам треба повернутися назад", - заначив він.

Кравчук запитав, чому Кучма сам вніс зміни в Конституцію. "Він мені сказав, що та форма була недосконалою, і більш притаманною для України є форма парламентсько-президентська", - відповів сам собі президент.

"Сьогодні, не спитавши дозволу Кучми, він це мені сам сказав, вони намагаються повернутися назад, ще й у своєрідний спосіб", - обурився Кравчук.

Кравчук наголосив, що у КС немає "жодних повноважень скасовувати політреформу", і з суду знову роблять "балерину в політичному сенсі слова".

"Нещодавно Янукович назвав Кучму архітектором реформ. Я до речі, не знав, що в нас є архітектор... Бо є архітектор, а реформи не проводяться. Архітектор запропонував парламентсько президентську форму правління. Навіщо ж тоді змінювати? Треба виконувати", - заявив Кравчук.

Українська правда