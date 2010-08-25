Нікас Сафронов взяв в оренду 2 гектари землі під Полтавою

Відомий російський художник Нікас САФРОНОВ планує побудувати в селі в Полтавській області три будинки, куди запрошуватиме своїх знаменитих російських друзів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.САФРОНОВ заявив у вівторок на прес-конференції в Севастополі з нагоди «Тижня екологічного кіно», що стартує в місті 27 серпня.

Відповідаючи на питання журналістів з приводу придбання будинку в Полтавській області й незвичного там середовища для росіянина, художник заперечив: «Чому? По-перше, мене в Україні люблять, і я її теж люблю. Я взяв 2 гектари землі в оренду. Я там побудую три будинки, на цій ділянці. І туди приїжджатимуть мої друзі, відомі люди».

За словами Н.САФРОНОВА, у нього в Полтавській області вже гостив відомий російський кінорежисер Віктор МЕРЕЖКО, зараз гостять російський телеведучий, ведучий популярної програми «У світі тварин» Микола ДРОЗДОВ і російський письменник-гуморист Анатолій ТРУШКІН. Збирається приїхати відомий російський кіноактор Володимир МАШКОВ. «Тобто, - сказав він, - це все мої друзі, які приїжджатимуть до мене, відпочиватимуть і прославлятимуть Україну».

За словами художника, в Полтавській області він допоміг добудувати церкву Богородиці. «Я тільки що віддав гроші на церкву в Сорочинцях, де хрестили Гоголя. Теж намагаюся підтримати і допомогти. Їй 283 роки, цій церкви», - сказав Н.САФРОНОВ.

Художник також планує створити фонд. «Місця приголомшливі. Я приїжджатиму часто до України, і робитиму все, щоб ви відчували, що я з вами. Я вам допомагати буду, підтримувати, можливо, відкрию фонд», - сказав він.

На думку художника, в Україні в селах «живуть набагато краще, ніж в Росії. Все ж таки, українці більш хазяйновиті». Н.САФРОНОВ також сказав: «Може, на українці одружуюся, нарешті. Третій раз - останній».

Н.САФРОНОВ також повідомив, що збирається найближчим часом зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, щоб обговорити з ним проблеми екології. "Я обговорюватиму цю тему - підтримувати і екологію...», - сказав він.

У планах художника також зробити виставку, присвячену екологічній тематиці. "У нас є пропозиція зробити виставку в Ялті, і можливо, вона перейде плавно до Севастополя. Чи, навпаки, звідси почнеться», - сказав він.

Довідка УНІАН. 27 серпня в Севастополі почнеться «Тиждень екологічного кіно», мета якого - привернути увагу до проблем екології. В рамках Тижня в кінотеатрі «Москва» відбудеться севастопольська прем`єра всесвітньо відомого кінофільму французького кінорежисера Люка БЕССОНА «Будинок» («Home»). Будуть також показані фільми «Життя на продаж» (Греція), «Коли весь світ йде на дно» (Греція), «Природа життя», «Гігантський кальмар – примара безодні» (Франція-Японія), «Галина Шурепова - людина-амфібія» (Росія) та інші.