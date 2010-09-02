Литвин про зерно, коруцію, приватну гречку і апетити трейдерів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає проти введення квотування експорту зерна.

Про це він заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи ситуацію на зерновому ринку України, після відвідування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Я є категоричним противником різного роду заборон, бо це призведе до спекуляцій. Якщо, наприклад, ввести норму про квотування експорту зерна, то це означатиме, що ми створимо ще одну можливість для корупції і зловживань, - заявив В.ЛИТВИН. - Корупція може проявлятися під час отримання дозволів на експорт продукції в рамках певних квот».

Водночас, голова Верховної Ради зазначив, що в Україні зерна вистачає, особливо у приватних власників. "Держава повинна подумати, як це зерно в разі потреби поставити на державний облік, і як заплатити відповідні гроші. Те ж саме стосується і гречки, враховуючи те, що частина людей працює на своїх ділянках і має відповідні запаси", - сказав він.

Він також наголосив, що квотування експорту зерна може мати і позитив, оскільки "вгамує апетити зернотрейдерів, які хочуть за копійки зерно скупити і його вивезти". В.ЛИТВИН висловився за те, щоб закупівельні ціни на зерно для експотерів відповідали як мінімум тим затратам, які виробники несуть у процесі його вирощування.